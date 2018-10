Verstappen heerst direct in Mexico

In de eerste van drie sessies klokte de 21-jarige Formule 1-coureur de snelste tijd. In 2017 won de Nederlander in Midden-Amerika.

De coureur van Red Bull bleef met 1.16,656 teamgenoot Daniel Ricciardo eenvoudig voor. De Australiër bracht 1.117, 139 op de klokken. Carlos Sainz van Renault was de nummer drie met 1.17,926.

Lewis Hamilton, die in Mexico zijn vijfde wereldtitel hoopt te veroveren, klokte de vijfde tijd. Zijn concurrent Sebastian Vettel (zevende tijd) was 0,671 seconden langzamer dan Hamilton.

Verstappen presteert traditiegetrouw in de vrije trainingen in Mexico. Ook in de afgelopen drie jaar toonde hij zich altijd wel één keer de snelste tijdens een van de drie sessies.