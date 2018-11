Brazilië grijpt in voordat Italië Allan selecteert

Paulinho keert terug in de selectie. De speler van de Chinese club Guangzhou Evergrande stelde zich na het wereldkampioenschap van afgelopen zomer weer beschikbaar. Dedé, van Cruzeiro, is de enige speler in de groep die in de Braziliaanse competitie voetbalt. Tete riep andere spelers van Braziliaanse clubs niet op, omdat zij verwikkeld zijn in de strijd om het kampioenschap en de Copa Libertadores. Cruzeiro doet voor beide prijzen niet meer mee.

Allan was ook in beeld bij de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. Voor dat land zou de speler ook uit mogen komen. Volgens Tite is dat niet de reden dat hij Allan er nu bijgehaald heeft. ,,Ik had hem eerder moeten selecteren. Hij is opgeroepen omdat hij dat verdient.''

Brazilië speelt op 16 november in Londen tegen Uruguay. Kameroen (van bondscoach Clarence Seedorf) is vier dagen later de tegenstander, eveneens in Londen.