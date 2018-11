Jarige Van der Mark krijgt niets cadeau

In de voorlaatste race van het wereldkampioenschap superbike werd de Rotterdammer onder het kunstlicht van het Losail International Circuit in Qatar slechts zevende. Zijn Engelse teamgenoot Alex Lowes reed daarentegen naar het podium achter de twee Kawasaki's van wereldkampioen en racewinnaar Jonathan Rea en Tom Sykes. Lowes wist een schitterend gevecht met de Ierse Aprilia-rijder Eugene Laverty in de laatste ronde in zijn voordeel te beslissen.

Van der Mark die in de eerste vrije training een harde high-sider maakte en aan zijn crash een pijnlijke knie en pols overhield, moest startend vanaf P8 al in het begin terrein prijsgeven. In het middenveld leverde hij echter fascinerende strijd af met zijn Ducati-rivaal Chaz Davies en op het einde van de race met BMW-coureur Loris Baz.

Met Davies is Van der Mark nog in gevecht om de tweede plaats in de WK-stand, maar de Brit hield met zijn achtste plaats achter Baz en de Nederlander de schade beperkt. Zijn voorsprong op Van der Mark is 23 punten. Alleen door een wonder kan hij nog van de tweede plaats worden verdreven. VdM daarentegen moet in de laatste race van morgen nog oppassen voor Tom Sykes die als vierde in de stand maar 19 punten op de Nederlander achter staat.

Viervoudig wereldkampioen Rea was weer een klasse apart, hoewel hij de pole aan Sykes moest laten. Voor Sykes was het zijn 48ste superbikepole en zijn laatste voor het Kawasaki Racing Team dat hij gaat verlaten. De zege van Rea betekende het zoveelste record voor de Noord-Ier. Door zijn zeventiende overwinning in het seizoen evenaarde hij het record van de Amerikaan Doug Polen (Ducati) uit 1991.

WSBK. Qatar. Race 1: 1. Rea (GBr) Kawasaki, 2. Sykes (GBr) Kawasaki op 1,4, 3. Lowes (GBr) Yamaha op 3,7, 4. Laverty (Ier) Aprilia 4,7, 5. Melandri (Ita) Ducati, 6. Baz (Fra) BME, 7. Van der Mark (Ned) Yamaha, 8. Davies (GBr) Ducati, 9. Gagne (VSt) Honda, 10. Razgatlioglu (Tur) Kawasaki.

WK-stand: 1. Rea 545, 2. Davies 356, 3. Van der Mark 333, 4. Sykes 314, 5. Melandri 297, 6. Lowes 248.