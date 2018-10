’Badr Hari is bang voor mij’

De Amsterdammer kwam eind september na een gevecht van Ben Saddik het podium op de in de Johan Cruijff ArenA en sprak toen weinig vleiend over de Belg, die net als Hari Marokkaanse roots heeft. Hari noemde Ben Saddik een ’amateur’.

„Ik ben blij dat hij die woorden geeft gebruikt. Nu zal hij mijn aanbod voor een gevecht wel snel accepteren. Aangezien ik toch een amateur ben in zijn ogen”, sprak Ben Saddik in een vlog van Remy Bonjasky. In de ArenA sloeg Ben Saddik in de eerste ronde Dangelo Marshall knock-out.

Hari gaf in de ArenA al aan de uitdaging aan te willen gaan. Wanneer het gevecht op de rol zal staan, is nog onduidelijk. „Het publiek heeft gezien dat hij het aanbod heeft geaccepteerd, maar ik weet zeker dat hij bang voor mij is. In zijn hart accepteert hij het niet. Dat is niks anders dan de waarheid”, vervolgde Ben Saddik.

Bekijk hieronder het gehele Youtube-vlog: