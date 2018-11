Tiental VVV wint niet in Emmen

Het elftal van trainer Maurice Steijn speelde bijna het hele duel met tien man, omdat Roel Janssen al snel een rode kaart kreef.

VVV begon uitstekend in Drenthe. In de vijftiende minuut was Peniel Mlapa alert en scoorde na een voorzet van Ralf Seuntjens.

VVV heeft de score geopend. Ⓒ ANP Pro Shots

Vier minuten na de openingsgoal kreeg VVV een domper te werken. Scheidsrechter Rob Dieperink stuurde Roel Janssen na ingrijpen van de VAR. Janssen had al dan niet opzettelijk een schop in het kruis uitgedeeld van Alexander Bannink.

VVV hield met pijn en moeite tot de 65e minuut de nul in Emmen, maar vervolgens viel de gelijkmaker. Stef Gronsveld scoorde na een korte solo.

Na de gelijkmaker van Stef Gronsveld in de 65e minuut waren Glenn Bijl, Jafar Arias en Hilal Ben Moussa dichtbij de primeur in Emmen. Maar zij misten de kansen op de eerste Drentse thuiszege.

Ondanks het gelijkspel staat VVV nog altijd vijfde. Emmen bezit de gedeeld elfde plek in de Eredivisie.