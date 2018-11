Periodetitel voor Sparta

De vorig seizoen gedegradeerde Rotterdammers versloegen vrijdag Telstar moeizaam met 3-2 en eindigden daardoor bovenaan in de stand van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie.

Lars Veldwijk speelde vrijdag een belangrijke rol voor Sparta. De spits nam voor rust met zijn hoofd de eerste twee treffers voor zijn rekening. Veldwijk staat nu op acht doelpunten in de eerste divisie.

De periodetitel leek daarmee binnen, maar Telstar kwam langszij. Terell Ondaan verkleinde in de 54e minuut de achterstand tot 2-1 en in de 65e minuut maakte Dylan Mertens gelijk. Sparta kon toch nog een feestje vieren. Aanvaller Halil Dervisoglu maakte tien minuten voor tijd het winnende doelpunt voor het team van trainer Henk Fraser.

Sparta blijft in de reguliere stand op de tweede plaats staan, op twee punten achterstand van Go Ahead Eagles. De koploper leek in eigen stadion punten te verspelen tegen SC Cambuur, maar won toch door twee doelpunten in de slotfase van Orhan Dzepar en Jaroslav Navratil: 2-0.

Go Ahead heeft na elf speelronden 26 punten en Sparta 24. FC Twente won de strijd om de derde plaats door Almere City FC met 1-0 aan de kant te zetten. Tom Boere maakte al vroeg in het duel het doelpunt. Twente heeft 23 punten. FC Den Bosch klom naar plek vier door winst op FC Eindhoven (3-1).

NEC beleefde voor eigen publiek een pijnlijke avond. Het team van trainer Jack de Gier werd weggespeeld door TOP Oss: 1-5. NEC is inmiddels afgezakt naar een plaats in de middenmoot.