Kwakkelende Federer wint wel in Basel

Tegen Gilles Simon worstelde Federer zich naar een 7-6 (1), 4-6 en 6-4 overwinning. De nummer een van de plaatsingslijst won het toernooi in zijn geboortestad al acht keer.

Federer strooide met onnodige fouten (56), maar omdat ook Simon niet op zijn best speelde, won de tennislegende wel.

Zverev stoomt door

Ook Alexander Zverev staat in de halve eindstrijd. De Duitse nummer vijf van de wereld rekende in de kwartfinales af met de als achtste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista Agut: 7-5 6-3.

Voor de 21-jarige Zverev was het de vierde achtereenvolgende zege op Bautista Agut. In de halve finales is de Roemeense qualifier Marius Copil de volgende opponent van Zverev.

Het prijzengeld in Basel bedraagt 2,4 miljoen euro.