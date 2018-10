Domper voor razendsnelle Verstappen

Tien minuten voor het einde van de tweede trainingssessie hield de bolide van de coureur van Red Bull er in een bocht plotseling mee op.

Verstappen toonde zich na afloop natuurlijk wel tevreden over zijn prestaties, en wacht nu af. „Er is waarschijnlijk sprake van een hydraulisch probleem. Ik maak me vooralsnog geen zorgen”, aldus de Nederlander.

De afgelopen races bleven problemen met zijn bolide Verstappen bespaard. Stalgenoot Daniel Ricciardo moest wel een aantal keren een GP vroegtijdig verlaten door pech met zijn auto.

Verstappen maakt zich prima in Mexico. Ⓒ EPA

Verstappen liet zowel in de eerste als tweede vrije training Ricciardo achter zich. Carlos Sainz van Renault kwam twee keer tot de derde tijd. Kanonnen als Lewis Hamilton, die zondag wereldkampioen kan worden, en Sebastian Vettel moesten hem beide keren ver laten voorgaan.

IJle lucht

Normaal gesproken leggen de Renault-motoren (waar Red Bull ook gebruik van maakt) het af tegen het krachtige vermogen waar Ferrari en Mercedes gebruik van maken. In de ijle lucht op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez kunnen de Italiaanse en Duitse renstal echter minder profiteren van hun motorpower.

Max Verstappen snelt over het circuit. Ⓒ AFP