Freiburg bezorgt Gladbach tweede nederlaag

SC Freiburg bezorgde het team van trainer Dieter Hecking de tweede nederlaag van het seizoen: 3-1. Mönchengladbach blijft zo op drie punten achterstand van Dortmund staan.

Nils Petersen benutte al in de openingsminuut een strafschop voor Freiburg. De Belg Thorgan Hazard nam in de 20e minuut, ook vanaf de strafschopstip, de gelijkmaker voor zijn rekening. Freiburg won dankzij een doelpunt in de 57e minuut van Gian-Luca Waldschmidt en een treffer in blessuretijd van Lucas Höler.

Hertha BSC was in september de andere ploeg die dit seizoen in de Bundesliga van Borussia Mönchengladbach wist te winnen.

Freiburg stijgt dankzij de winst naar de achtste plaats.