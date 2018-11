Dolberg: ’Ik ben niet te stoppen met schoppen’

Kasper Dolberg in actie tegen PSV. Ⓒ Rene Bouwman

AMSTERDAM - Feyenoord is morgen gewaarschuwd. Twee keer eerder – toevallig ook in oktober, in 2016 en 2017 – speelde Kasper Dolberg (21) tegen de Rotterdammers. En driemaal trof hij doel. „Ik doe mijn best om mijn reputatie hoog te houden”, kijkt de Ajax-spits die deze week zijn contract verlengde tot medio 2022 uit naar de Klassieker van morgen. „Het is de eerste keer thuis tegen Feyenoord. Ik heb alleen in De Kuip met iedereen tegen me gespeeld. Nu staan de fans achter me en dat maakt het makkelijker.”