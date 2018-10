Dolberg ging door zware periode

Hoe ziet een balende, revaliderende Kasper Dolberg eruit?

„Die heeft een heel chagrijnig gezicht. Ik trainde elke dag, soms ook als er verder niemand op De Toekomst was. Het was makkelijker als ik de guys om me heen had. Dan had ik het idee dat ik onderdeel van de groep uitmaakte, kon je hier en daar een gesprekje voeren en voelde ik me niet zo alleen. Al was het ook wel moeilijk om mijn ploeggenoten te zien doen, wat ik zo graag wilde: lekker voetballen. De dagen alleen met de fysio waren saai, maar ik moest positief blijven. Hoe moeilijk dat ook was.”

Wat was jouw manier om positief te blijven?

„Ik ging vaak mijn huis uit, om er maar niet aan te hoeven denken hoe vervelend de situatie was. Dan ging ik een luchtje scheppen in de stad, lekker wandelen om dingen te zien. Een koffie drinken. Het maakte niet uit wat, als ik maar niet thuis was.”

Liep je dan alleen door de stad te dolen?

„Soms, maar ook met vrienden die over waren uit Denemarken en met Rasmus Kristensen.”

