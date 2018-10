Sensationele nederlaag Van Gerwen

Van Gerwen verloor met 7-10 in legs van Steve West. De nederlaag van de 29-jarige Nederlander kwam als een totale verrassing. Van Gerwen won de laatste vier edities van het toernooi in Dortmund. In 2013 leed hij tijdens het EK voor het laatst een nederlaag.

Tegen West benaderde Van Gerwen geen moment zijn beste niveau. De nummer één van de wereld poetste een 1-4 achterstand nog snel weg, maar viel daarna weer ver terug.

De andere Nederlandse darters die meededen aan de Europese titelstrijd waren al uitgeschakeld.