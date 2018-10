Wim Kieft: terug in het leven

Wim Kieft Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Ongekende openhartigheid spreidde Wim Kieft tentoon in het boek KIEFT uit 2014, geschreven door bestsellerauteur Michel van Egmond. Uiteraard over Kiefts grote geheim, zijn cocaïne- en alcoholverslaving en gevecht voor een normaal leven. Nu, vier jaar later heeft Kieft zijn leven terug, zijn gezin, kinderen, na opnieuw kortstondig door een diep dal te zijn gegaan. De eerlijkheid van Kieft in combinatie met Van Egmonds schrijfstijl en observatievermogen blijft opnieuw van de eerste tot de laatste bladzijde boeien in het boek: Wim Kieft De Terugkeer.