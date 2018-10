Herbeleef - Bertens strijdend ten onder

In een meeslepend gevecht maakte haar tegenstandster uit Oekraïne net even wat minder fouten en was ze daardoor uiteindelijk te sterk.

Tegen Svitolina knokte Bertens zich in de eerste set terug van een achterstand van 3-1 (3-3). Ze overleefde een setpunt bij een achterstand van 5-4 (5-5), maar moest na een dubbele fout uiteindelijk toch de set aan haar tegenstandster laten (7-5). Bertens leidde in de tweede set al snel met 2-0. Ze miste bij 5-3 een setpunt en verspeelde op 5-4 een voorsprong van 40-0 (5-5). Knap van Bertens was dat ze zich snel weer bijeenraapte en wel toesloeg in de tiebreak.

Ook in de derde set liet Bertens zien dat ze technisch, fysiek maar ook mentaal enorm is gegroeid. Zelfs bij een achterstand van 3-1 gaf ze niet op. Ze won een game van dertien minuten na acht keer deuce. Bij een achterstand verzuimde de Nederlandse twee breakpunten te verzilveren voordat ze toch echt moest capituleren.

Verslaggever Willem Held was aanwezig in Singapore en verzorgde een liveverslag: