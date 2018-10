Nagenieten van zege op Benfica

Wij doen het, met name internationaal, tot op heden erg goed. Negen wedstrijden in Europa gespeeld, zes gewonnen. De drie gelijke spelen, Standard Luik, Dinamo Kiev en Bayern, boden óók genoeg kansen om te winnen. Tel daarbij de Eredivisie-duels op en je komt aan een groot aantal wedstrijden en dan hebben we het nog niet over de interlands van onze internationals. Onze spelers worden echt getest in deze periode, zoals het hoort bij een topclub.

Op zo’n avond als tegen Benfica voel je dat Europees voetbal iets speciaals is. Zelf genoot ik vroeger al van de Europa Cup-wedstrijden in het Olympisch stadion. Avondwedstrijden, een uitverkocht huis en mooie tegenstanders. Dan krijgt het iets magisch.

Daarbij hielp het dat Ajax-Benfica een affiche was met een grote historie. Benfica was de voorloper van Ajax in de jaren zestig. Met Eusebio in het elftal, vier Europese finales waarvan eentje gewonnen. Ajax nam die dominantie over met drie finales en drie titels. En Johan Cruijff als de nieuwe wereldspeler na Eusebio. Twee klassieke clubs met nagenoeg dezelfde filosofie, die kiezen voor jonge spelers en die allebei niet uit een van de vijf grote voetballanden komen. Allebei proberen we ons staande te houden tussen het Europese geweld van de voetbalgrootmachten.

In de Eredivisie is de sprong snel gemaakt naar de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, die we als Ajax dolgraag weer willen spelen met uit-supporters in het stadion. Ajax wil daar een lans voor breken. We willen dat het voetbal van en voor iedereen is. Als het aan ons ligt zijn er gewoon weer uit-supporters welkom bij beide wedstrijden.

Ik begrijp de standpunten en heb begrip voor de emoties die nog steeds bestaan, maar wij willen zo gauw als het kan beide clubs op de tribunes hebben. Als het aan mij ligt is dit het laatste seizoen met Klassiekers zonder uit-publiek. Ajax staat er open voor, het is nu aan de andere clubs. We praten over Feyenoord én ADO Den Haag.

Ik hoop dat de spelers op het veld het hoge niveau uit de Champions League kunnen vasthouden. Je ziet in deze fase ook hoe belangrijk de inbreng van spelers is die van de bank komen. Als je zo’n zwaar programma hebt, is het mooi om te zien hoe de technische staf, met Erik ten Hag voorop, dat aan het managen is. Erik zegt zelf terecht dat hij meer dan elf basisspelers tot zijn beschikking heeft. Die we ook nodig hebben als we op drie fronten willen presteren.