Zinedine Zidane alweer klaar met feesten: ’Focus op Manchester City’

Trainer Zinedine Zidane heeft zijn blik al weer verlegd naar de Champions League. „Nee, we gaan niet op vakantie. De jongens krijgen wel wat rust, maar dan gaan we ons voorbereiden op het duel met Manchester City”, zei de Fransman een dag voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Leganés, dat één punt onder de degradatiestreep staat.

De Koninklijke verzekerde zich donderdag van de 34e landstitel door Villarreal met 2-1 te verslaan. „Maar het seizoen is nog niet voorbij voor ons. We gaan geen 2,5 week vrij nemen. We komen snel weer terug om ons te focussen op de cruciale wedstrijd die ons wacht”, aldus Zidane.

Real Madrid speelt op 7 augustus de return tegen City in de achtste finales van de Champions League. Na de 2-1-nederlaag voor eigen publiek in februari moet de Spaanse kampioen in Manchester minimaal twee keer scoren om de eindfase van het toernooi in Lissabon te halen. „We zullen daar tot de laatste seconden strijden en vechten.”