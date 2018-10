Verstappen: ‘Alsof iemand aan de handrem trok’

Bekijk ook: Verstappen heerst direct in Mexico

„Ik weet niet precies wat er was”, stelde Verstappen na afloop in gesprek met Ziggo Sport. „Er was iets met de hydraulica dat fout ging. Het rempeddaal viel weg, dus toen heb ik de auto langs de kant gezet voordat er straks geen uitloopstroken meer waren...”

Er zat zoiets iets niet goed met de rem, vermoedde Verstappen eerder al. „Als ik van het gas ging, leek het alsof iemand aan een handrem trok.”

Ondanks het neerzetten van de snelste tijd was Verstappen dus niet optimaal tevreden. „Er zit nog meer in. Er moeten gewoon nog vier tienden vanaf.”

De 21-jarige Limburger heeft na de vrijdag wel het idee dat er mogelijk - net als vorig jaar - een overwinning in het vat zit. „Ik heb het gevoel dat de balans nog beter is dan toen. Onze auto is mechanisch ook gewoon supersterk en door de ijle lucht op deze hoogte (het circuit ligt ongeveer 2.000 meter boven zeeniveau, red.) zitten we veel dichter op Mercedes en Ferrari.”

Verstappen kwam vorig jaar 86 duizendsten tekort voor pole position in Mexico, maar staart zich dit keer niet blind op de eerste plek in de kwalificatie. „Ik start liever als tweede en dat ik dan de race win, dan andersom. Na vandaag ben ik wel iets positiever over mijn mogelijk eerste pole ooit. Als je op de vrijdag ver voor de rest staat, mag je natuurlijk ook hopen dat het in de kwalificatie goed gaat.”