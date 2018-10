’Als het aan Ajax ligt, is dit het laatste seizoen’

„Als Ajax willen we de wedstrijd dolgraag weer spelen met uit-supporters in het stadion. Ajax wil daar een lans voor breken. We willen dat het voetbal van en voor iedereen is. Als het aan ons ligt zijn er gewoon weer uit-supporters welkom bij beide wedstrijden.”

„Ik begrijp de standpunten en heb begrip voor de emoties die nog steeds bestaan, maar wij willen zo gauw als het kan beide clubs op de tribunes hebben. Als het aan mij ligt is dit het laatste seizoen met Klassiekers zonder uit-publiek. Ajax staat er open voor, het is nu aan de andere clubs. We praten over Feyenoord én ADO Den Haag.”

