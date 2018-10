Bertens ’gewoon’ een ster

Kiki Bertens: „Ik weet nu dat ik van deze meiden kan winnen.” Ⓒ AFP

SINGAPORE - Ze is inmiddels rijk, maar allesbehalve een patser. Ze is lief, want heeft bijvoorbeeld oprecht te doen met haar geblesseerde tegenstander Naomi Osaka. Kiki Bertens, wereldtopper binnen de tennissport, is bovendien ontwapenend eerlijk. „Ik zou zelf niet zo snel een kaartje kopen omdat ik niet echt naar tenniswedstrijden hoef te kijken.”