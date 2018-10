Bertens blij met ’absurd zakcentje’ voor vakantie

Dat bedrag wordt meer dan verdubbeld wanneer ze zaterdag in Singapore de finale haalt. Mocht ze morgen de eindstrijd ook nog winnen, dan krijgt deze doodgewone Hollandse jongedame ruim 1,9 miljoen euro op haar rekening bijgeschreven. Dat is ongeveer een derde van het prijzengeld dat ze tot nu toe in haar loopbaan bij elkaar heeft geslagen.

„Het zijn absurde bedragen”, zegt Bertens bijna verontschuldigend. „Maar mensen zijn bereid om naar ons te komen kijken, dus we zullen het wel verdienen. Er gaat veel geld om in het tennis.” Lachend: „Het is wel lekker voor de vakantie volgende week. Als je deze toernooien speelt, weet je dat het prijzengeld ook heel hoog is. Maar verder verandert dat weinig hoor, voor mij.”

In Singapore is ongeveer zeven miljoen euro te verdelen. Dit omdat er kapitaalkrachtige sponsoren zijn, omdat er veel mensen komen kijken en omdat wereldwijd flink voor de uitzendrechten wordt betaald. „Het is ook erg leuk op dit moment”, vindt Bertens. „Het niveau van de speelsters ligt erg dicht bij elkaar, want in de breedte is het vrouwentennis nu heel sterk. Als je het tennis volgt, is het echt heel gaaf om bij deze wedstrijden te zijn. Je weet niet wie er gaat winnen. Nee, ik ga zelf niet voor de lol tenniswedstrijden kijken. Misschien ben ik niet echt een liefhebber. Ik ben er niet zo veel mee bezig.”

