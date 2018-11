Van Hooijdonk in nieuw Technisch Hart NAC

De voormalig international kon technisch directeur worden bij zijn voormalige club in Breda, maar hij heeft geen trek in een fulltime functie. Wel wil hij graag betrokken worden bij NAC in een rol op technisch gebied.

Het Technisch Hart in West-Brabant zou gevormd moeten worden door Van Hooijdonk, trainer Mitchell van der Gaag, manager jeugdopleiding Tim Gilissen en commissaris technische zaken Sepp de Roover. Dit kwartet - allemaal voormalige profspelers - zal meepraten over de nieuw te benoemen technisch directeur en deze adviseren en controleren.

Voor deze constellatie heeft NAC gekozen nadat technisch directeur Hans Smulders enige weken geleden op non-actief werd gezet vanwege een weinig geslaagd aankoopbeleid afgelopen zomer. Het Technisch Hart moet een sleutelrol gaan vervullen in de versterking van de selectie in de winterstop. De Brabanders staan op de 17e plaats in de Eredivisie.