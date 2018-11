„Ik ben zeer teleurgesteld over mijn optreden van vanavond”, reageerde de Nederlandse nummer één van de wereld op zijn zeer verrassende zeperd tegen de nummer 26 van de Order of Merit.

Bekijk ook: Sensationele nederlaag Van Gerwen

„Dit doet pijn, maar ik zal sterker terugkeren”, verzekerde de Brabander. „Tot slot wil ik Steve West een compliment maken. Hij heeft zijn kansen om mij te verslaan volledig benut.”

Van Gerwen leed in 2013 voor het laatst een nederlaag op het EK. De laatste vier jaar was hij keer op keer de beste in het Duitse Dortmund.

West was door het dolle na zijn overwinning. „Dit gevoel is onbeschrijflijk. Helaas was Michael vandaag niet op zijn best, maar ik heb zelf gewoon goed gespeeld. Mijn eerdere zege op Phil Taylor was een fantastisch moment in mijn loopbaan, maar dit is ook een heel mooie mijlpaal, want Michael is de beste speler van de wereld.”

Uitslagen twee ronde (vrijdag)

Joe Cullen - Michael Smith 10-4

Simon Whitlock - Peter Wright 10-6

Rob Cross - Richard North 10-2

Steve West - Michael van Gerwen 10-7

Resterend programma tweede ronde (zaterdag)

Gerwyn Price - Dave Chisnall

Cristo Reyes - Darren Webster

James Wade - Ricky Evans

Max Hopp - James Wilson