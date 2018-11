Blauwe schouders voor Van Bommel

Nu heeft Van Bommel in de Eredivisie plotseling blauwe schouders van alle complimentjes die hij krijgt over het spel van zijn ploeg in de competitie. Niet in de laatste plaats door de manier waarop de coach (41) zich met prettige volzinnen presenteert aan de buitenwacht.

En natuurlijk spelen de resultaten, de eerste negen wedstrijden zijn allemaal gewonnen, ook een aanzienlijke rol. Van Bommel moet zijn eerste crisissituatie als eindverantwoordelijke nog meemaken. Vanavond gaat PSV op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen, de laatste jaren een angstgegner voor de Eindhovenaren.

„De manier waarop ik nu met de media omga, verschilt niet met hoe ik dat vroeger deed. Alleen dan ligt de nadruk meer op de voetballer. Ik ben nu trainer, van het grote geheel. Ik kan nu niemand een schop geven, bij wijze van spreken”, aldus de oud-speler van PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Het ’wij tegen de rest-gevoel’ kent hij als geen ander.

„Als voetballer was ik eigenlijk alleen maar geliefd in Eindhoven, of waar ik dan ook speelde. Ik probeerde me altijd te identificeren met het elftal waar ik speelde. En bij al die clubs werd ik gewaardeerd, heel erg zelfs. Door de mensen binnen de organisatie, maar ook door de fans. Dat hoort ook wel een beetje bij de voetballer Van Bommel. Omdat ik misschien wel on-Nederlands was en er alles aan deed om te winnen.”