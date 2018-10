Dolberg gaat voor drie op een rij tegen Feyenoord

„Ik doe mijn best om mijn reputatie hoog te houden”, kijkt de Ajax-spits die deze week zijn contract verlengde tot medio 2022 uit naar de Klassieker van morgen.

„Het is de eerste keer thuis tegen Feyenoord. Ik heb alleen in De Kuip met iedereen tegen me gespeeld. Nu staan de fans achter me en dat maakt het makkelijker.”

Hoe verklaar je de goede statistieken tegen Feyenoord?

„Daar heb ik niet echt een verklaring voor. Het is een grote wedstrijd en daarin wil ik het goed doen. Maar de mindset is niet anders dan voor andere duels, want ik eis altijd het maximale van mezelf.”

Betekende het schitterende stiftje in De Kuip in 2016 de definitieve doorbraak van Kasper Dolberg?

„Dat zou kunnen. Het was een nice one en een belangrijke treffer, die ik me ook altijd zal herinneren.”

In je eerste Klassieker scoorde je één keer, in je tweede tweemaal en dit wordt je derde …

„Drie keer scoren, zou prachtig zijn.”

