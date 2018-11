’Feyenoord maakt geen kans tegen Ajax?’

„Bij Southampton was zo’n trainingsweek altijd heel relaxed. Ik heb me wel eens verbaasd over de manier van trainen in Engeland en hoe dan in wedstrijden de knop om ging. Dan werd er negentig minuten verschrikkelijk gas gegeven. Onder Ronald Koeman ging het er wel harder aan toe en werd er serieus aandacht besteed aan tactiek. Maar ik heb in Engeland ook trainers gehad die door de week in een kwartiertje vertelden hoe we gingen spelen op zaterdag en dat was het dan.”

„Als ik dan zie hoe we nu bij Feyenoord de hele week bezig zijn. Er wordt keihard getraind, we nemen alles door, richten ons veel meer op details en we bekijken beelden. We hebben een plan waar iedereen achter staat. Toch zullen we allemaal top moeten zijn om Ajax te verslaan.”

Het is de bedoeling dat de aanhang van Feyenoord ook weer geniet van Clasie. De middenvelder: „Nou, van het hele team. We kunnen echt goed voetballen en een hoog niveau halen. We hebben het alleen veel te weinig laten zien dit seizoen. Denken mensen dat wij daarom geen kans maken tegen Ajax? Laat ze die mening maar hebben. Misschien hebben ze gelijk, maar als spelers staan wij er echt anders in.”

