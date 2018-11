Vijfde pole op rij voor Marquez in Australië

Op het circuit van Phillip Island in het zuiden van Down Under wist de Spanjaard het slimste om te gaan met de wisselende weersomstandigheden.

Tussen de regendruppels door plaatste hij zijn snelste ronde precies op het juiste moment. Voor de fotosessie na afloop van de kwalificatie mochten de Yamaha-rijders Johann Zarco en Maverick Viñales aanschuiven. Ook zij starten morgenochtend 06.00 uur Nederlandse tijd vanaf de eerste rij.

In de sessie kwam Alvaro Bautista met zijn Ducati hard ten val bij het uitkomen van Lukey Heights richting MG Corner. De Spanjaard, die volgend jaar voor het Ducati-team in het WK Superbike gaat uitkomen, bleef ongedeerd. Marquez’ teamgenoot Dani Pedrosa stelde teleur met de negende tijd in Q1. De 33-jarige Spanjaard, die aan het eind van het seizoen stopt met de MotoGP, tekende een tweejarig contract als testrijder bij het KTM-fabrieksteam.

Het weer beïnvloedde ook de kwalificatie voor de Moto2-coureurs waar de WK-favorieten Bagnaia en Oliviera niet verder dan resp. de 16e en 20e tijd kwamen. De pole ging naar de Italiaanse routinier Mattia Pasini. Bo Bendsneyder ontbrak uiteraard na zijn ongeluk in Japan. In de Moto3 zette de Spanjaard Jorge Martin zijn machine voor de tiende keer in dit seizoen op pole.

Uitslag kwalificatie GP Australië: 1. Marquez (Spa) Honda 1.29,199 (179,5 lm/u), 2. Zarco (Fra) Yamaha op 0,310, 3. Viñales (Spa) Yamaha 0,506, 4. Iannone (Ita) Suzuki 0,513, 5. Rins (Spa) Suzuki 0,827, 6. Miller (Aus) Ducati 0,941, 7. Rossi (Ita) Yamaha 1,071, 8. Petrucci (Ita) Ducati 1,129, 9. Dovizioso (Ita) Ducati 1,320, 10. Syahrin (Mal) Yamaha 1,394, 11. P. Espargaró (Spa) KTM 1,441, 12. Bautista (Spa) Ducati 3,168.