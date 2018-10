Tagliafico: ’Ajax-Feyenoord een beetje Argentijns’

Nota bene tegen Feyenoord maakte Tagliafico zijn eerste speelminuten in het Ajax-shirt. De Argentijn liet zich direct gelden en leverde een assist af bij de openingsgoal van Donny van de Beek. Ajax won het duel met 2-0.

„Ik wilde laten zien wat ik kon, wat ik in me had”, blikt de linkervleugelverdediger bij FOX Sports terug op zijn debuut, bijna een jaar geleden. „Veel agressiviteit, het was een harde wedstrijd. Een beetje Argentijns? Ja, dat was het wel misschien. Ik denk wel dat dat normaal is in de Klassieker. Maar het ging heel goed, ze riepen me zelfs uit tot man van de wedstrijd.”

Tagliafico ziet in Nederland grote verschillen tussen het voetbal hier en in Argentinië. „In Nederland geven ze wat meer om het voetbal mét de bal. In Argentinië zijn de verschillen tussen de koploper en hekkensluiter niet zo groot. Het zijn er altijd harde wedstrijden. Voor de spelers voelt het een beetje als doden of zelf doodgaan.”