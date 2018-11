Verrassende klus voor oud-bondscoach Engeland

,,Veel ploegen en landen waren in hem geïnteresseerd", vertelde de trotse directeur Dan Palami van de Filipijnse voetbalbond. ,,Maar wij hebben hem kunnen overtuigen dat hij hier een mooie erfenis kan achterlaten."

Eriksson is de opvolger van Terry Butcher. De oud-bondscoach van Engeland zat zonder werk sinds zijn vertrek van vorig jaar bij de Chinese club Shenzhen. Hij was eerder trainer bij topploegen als Manchester City, AS Roma, Lazio en Benfica.