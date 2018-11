Ajax-held Mazraoui dacht wel eens aan stoppen

In gesprek met FOX Sports wordt Mazraoui gevraagd hoe hij zijn jeugdjaren bij Ajax zou omschrijven. „Buiten de radar”, vertelt hij. „Omdat niemand dit echt had verwacht. Niemand heeft mij echt gezien. Toen ik bij het eerste van Ajax kwam, kende niemand mijn naam. Nu ben ik die aan het maken.”

Mazraoui zag in de loop der jaren veel collega’s het niet redden bij Ajax. „Dat je elk jaar mocht terugkomen, dat was echt iets. Ik heb veel mensen weggestuurd zien worden. Of ik mij soms niet gewaardeerd voelde? Dat klinkt wel heel negatief, maar er zijn wel momenten geweest dat ik mij afvroeg waarom ik niet speelde. Doe ik het nou zo slecht op de training? Maar dat zal iedereen wel eens gehad hebben.”

De Ajax-verdediger erkent dat hij wel eens heeft overwogen om zijn voetbaldroom op te geven. „Niet vaak. Maar ik deed destijds nog VWO naast het voetbal. Op sommige momenten liep het niet zo lekker en dan vroeg ik me wel eens af waarom ik niet zou stoppen en me vol zou richten op mijn studie. De combinatie met voetbal was best wel zwaar. Welke richting ik op zou gaan met mijn studie? Ik hield veel van discussiëren, dus dan wilde ik advocaat worden.”