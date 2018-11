De Nederlandse kwam solo over de streep. Haar landgenote Ceylin Alvarado eindigde als tweede, vlak voor de Belgische Laura Verdonschot.

Betsema profiteerde van de afwezigheid van toppers als Sanne Cant, Marianne Vos en Annemarie Worst. De veldrit in Neerpelt maakt onderdeel uit van een reeks wedstrijden in de Soudal Classics.