Biles is Sanne Wevers de baas in kwalificaties

Haar 14,033 was - nadat de vierde van elf subdivisies was afgerond - veruit de hoogste score, tot de Amerikaanse turnsters de Aspire Dome betraden. Met viervoudig olympisch kampioene Simone Biles, de wereldkampioene van 2015 op het evenwichtstoestel, die na de Spelen een kleine twee jaar rust nam.

Nierstenen

Bij haar terugkeer op het mondiale podium - nog even bedreigd door een spoedopname vanwege nierstenen - was Biles met haar vooral op kracht gebaseerde oefeningen al meteen weer de beste op balk (14,800), op vloer (15,333) en op sprong (15,666 gemiddeld). Ze leidt ook het allroundklassement met een fenomenale score: 60,965. Waarbij aangetekend dat de balans pas zondagavond wordt opgemaakt.

Wevers, de olympisch kampioene van Rio waar Biles derde werd, lijkt zich vooralsnog geen zorgen te hoeven maken over een plaats bij de beste acht en een daaropvolgende terugkeer in de toestelfinale van vrijdag. Al passeerde ook Kara Eaker haar. Eaker, 15 jaar nog en als adoptiekind in de Verenigde Staten beland, kwam uit op 14,466. Het waren forse verschillen, al kan Wevers - met een voorzichtige D-score (moeilijkheidsgraad) van 5,4 - zeker nog hoger uitkomen als het om de medailles gaat.

Naomi Visser

Nederland kwam tot een teamscore van 159,029. Volgens bondscoach Gerben Wiersma kan het team daarmee op een positie tussen plek 9 en 12 uitkomen. Naomi Visser deed het goed als meerkampster. Met een score van 52,832 kan ze misschien de allroundfinale halen.