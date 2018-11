Barcelona op zijn hoede voor kwakkelend Real Madrid

Real won 22 september voor het laatst een wedstrijd in de Spaanse competitie. ’De Koninklijke’ staat nu zevende. Spaanse media denken zeker te weten dat trainer Julen Lopetegui ontslagen wordt als Real zondag van Barcelona verliest.

„Het gaat nu niet om vorm. Deze wedstrijd staat volledig op zich. We hebben bovendien maar vier punten meer dan Real”, probeerde Valverde nog een beetje af te komen van de favorietenrol.

Het is de eerste keer sinds lange tijd dat de ’Clasico’ wordt gespeeld zonder Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Ronaldo speelt inmiddels bij Juventus en Messi is geblesseerd. „Dat maakt het niet minder beladen”, vindt Valverde. „Deze wedstrijden waren al bijzonder voordat Ronaldo en Messi in Spanje speelden.”