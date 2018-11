De Roon en Hateboer halen weer uit met Atalanta

Alle doelpunten in Bergamo vielen zaterdag na rust. Riccardo Gagliolo werkte de bal in de 55e minuut in zijn eigen doel. Jose Palomino nam in de 72e minuut de 2-0 voor zijn rekening en het derde doelpunt kwam op naam van Gianluca Mancini.

De Roon en Hateboer speelden allebei de gehele wedstrijd mee bij Atalanta, dat nu veertiende staat met twaalf punten. Parma heeft nu nog één punt meer.