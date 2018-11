Bayern nadert Dortmund, Weghorst weer trefzeker

Der Rekordmeister kwam voor rust op voorsprong door een treffer van Leon Goretzka, die knap raak volleerde. Toch kwam Mainz al snel in de tweede helft nog op gelijke hoogte. Oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius toonde zich attent bij een voorzet en maakte zijn eerste Bundesliga-goal. Het laatste woord was echter aan Thiago Alcantara: 1-2. Bij Bayern ontbrak Arjen Robben, die een schorsing uitzit.

Bayern loopt in

Bayern nadert door de zege koploper Borussia Dortmund, dat in eigen huis in blessuretijd een overwinning weggaf tegen Hertha BSC: 2-2. Salomon Kalou benutte een strafschop en scoorde ook al in de eerste helft. Dortmund kwam twee keer op voorsprong via Jadon Sancho.

Bayern komt op twee punten van Dortmund. Bij Hertha speelde Karim Rekik mee en viel Javairo Dilrosun in de slotfase in.

Weghorst

Wout Weghorst was opnieuw trefzeker voor VfL Wolfsburg, dat uithaalde op bezoek bij Fortuna Düsseldorf: 0-3. De boomlange spits opende de score vanaf de strafschopstip en staat nu op vier competitietreffers.

Overige uitslag Bundesliga:

Hannover 96-FC Augsburg 1-2