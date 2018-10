LIVE EXTRA - De Eredivisie van minuut tot minuut

Nasser El Khayati Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Koploper PSV gaat vanavond voor de tiende zege op rij in de Eredivisie. Tegenstander is hekkensluiter FC Groningen, dat in deze competitie pas één keer won. Volg hier alle Eredivisie-duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.