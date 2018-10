LIVE EXTRA - PSV gaat voor tiende zege

ADO Den Haag - NAC Breda

Om 18.30 uur is de eerste wedstrijd van de zaterdagavond begonnen in Den Haag, waar ADO NAC ontvangt. De thuisploeg wil zich revancheren voor de nederlaag in Venlo van vorige week, terwijl de Bredanaars de punten nodig hebben om weg te komen onderin.

FC Groningen - PSV

Koploper PSV is dus afgereisd naar het Hoge Noorden, waar vanaf 19.45 uur hekkensluiter FC Groningen tegenstander is. Pakken de Eindhovenaren de tiende competitiezege op rij of kan de thuisploeg van Danny Buijs juist tegen de regerend landskampioen de weg omhoog inzetten?

De Graafschap - Excelsior

In Doetinchem speelt De Graafschap vanaf 19.45 uur een wedstrijd waarin het de punten moet pakken. Excelsior, dat vorige week Vitesse versloeg, komt op visite en tegen de Rotterdammers hoopt de formatie van Henk de Jong de derde zege van het seizoen te boeken.

PEC Zwolle - Heracles Almelo

Weet Heracles Almelo zich in Zwolle weer naast Ajax op de tweede plaats te nestelen? Daarvoor moet de formatie van Frank Wormuth winnen bij PEC, dat veertiende staat. De wedstrijd in Zwolle begint om 20.45 uur.

