Statistieken - PSV ontsnapt in Groningen

Via een benutte strafschop kwam FC Groningen op voorsprong, maar kort voor tijd bezorgde Denzel Dumfries PSV alsnog de 2-1 overwinning. De Graafschap haalde in eigen huis uit tegen Excelsior en won met 4-1.

Zowel bij de wedstrijd in Den Haag (ADO-NAC) als bij die in Zwolle (PEC-Heracles) kwam geen winnaar. Beide duels eindigden in 1-1.

Bekijk hier alle uitgebreide statistieken van de zaterdagavond gespeelde wedstrijden in de Eredivisie.