Depay trekt vorm door en is weer beslissend voor Lyon

De ploeg won het uitduel met 2-1 en klom naar de derde plek in de Franse competitie, op tien punten van koploper Paris Saint-Germain.

Depay kwam in de tweede helft in de ploeg en stelde Houssem Aouar enkele minuten later in staat de openingstreffer te maken. Vlak voor tijd zorgde Depay zelf met een intikker op aangeven van Moussa Dembélé voor de 0-2. Cristian Lopez bepaalde de eindstand een minuut later op 1-2. Kenny Tete bleef bij Lyon de hele wedstrijd op de bank.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1.