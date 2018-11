Finalerace WK Superbike in Qatar valt in het water

De slotrace op het Losail International Circuit in Qatar werd om veiligheidsredenen afgelast, waardoor de WK-stand na race 1 van afgelopen vrijdag tevens de eindstand is geworden. Kawasaki-coureur Jonathan Rea had zich al eerder verzekerd van zijn vierde wereldtitel. Ducati-rijder Chaz Davies bleef tweede en de Nederlandse Yamaha-coureur Michael van der Mark behield zijn derde plaats in het klassement.

Noodweer

Noodweer zorgde even na het middaguur in Qatar voor veel schade en overlast. Het begon met een flinke zandstorm die over het circuit raasde. Toen het vervolgens ook nog eens begon te regenen en onweren, was het hek van de dam. Tunnels liepen vol, toegangswegen stonden blank en er was schade aan tenten en boarding. Het programma werd verschoven in de hoop dat de omstandigheden zouden veranderen. Alleen de WK Supersportrace ging onder grillige omstandigheden door. De Fransman Lucas Mahia zegevierde, maar de Duitser Sandro Cortese ging er met de wereldtitel van door. Beiden bestuurden een Yamaha YZF R6.

Na de warming-up van de superbikecoureurs werd in overleg met de coureurs en teams de race afgelast. Het was door de plassen op de baan te gevaarlijk en onverantwoord om er met snelheden van circa 300 kilometer per uur te razen. Michael van der Mark had de grootste moeite om zijn Yamaha op de baan te houden.

Vroegtijdig afscheid

De Amerikaan Jack Gagne nam daardoor vroegtijdig afscheid van het Red Bull Honda-team, dat door het Nederlandse Ten Kate Racing uit Nieuwleusen wordt geleid. Het team gaat hem vervangen als tweede rijder naast Leon Camier. Kawasaki-coureur Tom Sykes moet ook naar een ander team uitkijken en datzelfde geldt voor Ducati-rijder Marco Melandri.

Eindstand WK Superbike: 1. Rea (GBr) Kawasaki 545 punten, 2. Davies (GBr) Ducati 356, 3. Van der Mark (Ned) Yamaha 333, 4. Sykes (GBr) Kawasaki 314, 5. Melandri (Ita) Ducati 297, 6. Lowes (GBr) Yamaha 248.