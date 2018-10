VIDEO - Heerlijke goal Ronaldo bezorgt Juventus de winst

Een week na het gelijkspel tegen Genoa (1-1) bezorgde de Portugees zijn ploeg bij Empoli de winst: 1-2.

Strafschop

Halverwege leek een nieuwe misstap van de regerend Italiaans kampioen nog aanstaande. Empoli kwam in de 28e minuut via aanvaller Francesco Caputo op voorsprong. Ronaldo maakte in de 54e minuut vanaf de strafschopstip gelijk. De manier waarop de oud-speler van Real Madrid de winnende treffer maakte, was indrukwekkend.

Ronaldo kreeg twintig minuten voor tijd de bal buiten het strafschopgebied aangespeeld. Na een goede snelle aanname schoot de aanvaller hoog en hard richting doel. De bal verdween, onbereikbaar voor doelman Ivan Provedel, in de kruising. Ronaldo staat nu op zeven doelpunten in de competitie. Juventus blijft met 28 punten uit tien duels koploper. Napoli kan zondag bij winst op AS Roma op 24 punten komen.

