ADO en NAC houden elkaar in evenwicht

Luka Ilic zette NAC in de 12e minuut op voorsprong. Na een voorzet van Fabian Sporkslede raakte de Serviër de paal, maar in de rebound trof hij met een volley met links hard doel. Vijf minuten later schoot Nasser El Khayati beheerst raak na goed voorbereidend werk van Elson Hooi. El Khayati maakte daarmee al zijn achtste goal van het seizoen. Hij was dit seizoen bij elf van de veertien goals van ADO betrokken.

ADO heeft slechts één van de laatste zes competitieduels gewonnen, NAC wacht al acht wedstrijden op een zege. De laatste keer dat NAC een uitwedstrijd won was op 10 maart, uitgerekend tegen ADO: 0-2.

