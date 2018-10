PSV boekt uiterst moeizame zege in Groningen

Na de 2-2 tegen Tottenham Hotspur in de Champions League waren de Eindhovenaren vastbesloten om in Groningen de tiende overwinning van dit seizoen te pakken. Dat moest het opnieuw doen zonder Steven Bergwijn, die woensdag al versterk had laten gaan en ook in het Hoge Noorden werd vervangen door Donyell Malen.

Laag tempo

PSV kwam niet goed uit de startblokken. De ploeg van Van Bommel speelde in een niet al te hoog tempo en oogde vrij inspiratieloos. Kansen kregen de bezoekers in het eerste half uur ook niet. De eerste mogelijkheid was voor Mateo Cassierra, die een door Jeroen Zoet losgelaten bal net niet tussen de palen kon krijgen. Dumfries bracht redding in de doelmond voor PSV. Kort daarop kreeg Yannick Pohl een aardige kans om FC Groningen te schieten, maar de Deen kon niet profiteren van een misverstand tussen Nick Viergever en Pablo Rosario.

Pas nadat er bijna een half uur verstreken was meldde PSV zich in de buurt van Sergio Padt. Donyell Malen schoot vanaf de rand van het strafschopgebied niet heel ver naast. Vijf minuten voor rust kreeg FC Groningen een strafschop, nadat Jeffrey Chabot na wat duw- en trekwerk over en weer met Luuk de Jong naar het gras was gegaan. Penalty, zo oordeelde scheidsrechter Danny Makkelie, hoewel naast Chabot en De Jong ook de PSV’ers Dumfries en Rosario op de grond lagen en Chabot vooral leek te vallen door een botsing met de struikelende Rosario.

Videoscheids

Makkelie bleef na zijn contact met de videoscheidsrechter bij zijn eerste beslissing en zag Samir Memisevic de thuisploeg vanaf elf meter op voorsprong schieten. Lang kon het thuispubliek niet genieten van die weelde, want vier minuten later tekende Malen op aangeven van de opgestoomde Dumfries alweer voor de 1-1.

PSV kwam in het begin van de tweede helft beter voor de dag dan in het begin van het eerste bedrijf, maar De Jong miste twee behoorlijke kansen. De aanvoerder tikte eerst een scherpe voorzet over en zag vervolgens een krachtige kopbal door Padt onder de lat vandaan worden geranseld. Gaston Pereiro schoot niet veel later over, terwijl Cassierra dé kans op 2-1 voor Groningen miste. De van Ajax gehuurde spits kreeg vrij baan richting Zoet, maar wachtte dusdanig lang dat Daniel Schwaab kon ingrijpen.

Dumfries matchwinaar

In de slotfase van de wedstrijd joegen beide teams op de felbegeerde driepunter. Hirving Lozano werd door Pereiro alleen richting Padt gestuurd, maar stuitte op de doelman. Vier minuten voor tijd kwam de beslissende goal voor PSV er alsnog, toen Dumfries de bal op eigen helft onderschepte, voorbij Chabot stormde en met grote passen op Padt af denderde. En waar de Groningen-defensie zich richtte op de voorzet, schoot Dumfries de bal zelf door de benen van Padt binnen.

