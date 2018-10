Teleurgestelde Verstappen: ’Mooi klote’

„Ik had de hele kwalificatie problemen en probeerde er het beste van te maken”, zei de Limburger, die een tijd van 1.14,785 had neergezet. ,,Het hele weekend proberen we alles goed voor elkaar te krijgen. Dan hoop je dat de problemen die we kregen in de tweede training opgelost zijn, maar bij de kwalificatie hebben we het weer. Mooi klote.” In die tweede training moest Verstappen zijn Red Bull met motorproblemen parkeren.

De coureur van Red Bull leek met zijn tijd van 1.14,785 voor het eerst in zijn carrière pole position te veroveren, maar zag ploeggenoot Daniel Ricciardo tóch nog passeren, met 1.14,759 „,Enorm balen, maar de tweede plek is niet verkeerd om van te starten”, zei Verstappen, die Sebastian Vettel had kunnen aflossen als de jongste coureur die polepostion pakte. De Duitser veroverde als 21-jarige, ook in de Red Bull, de eerste startplek in 2008 bij de Grote Prijs van Italië.

De Brit Lewis Hamilton, die bij de GP in Mexico zijn vijfde wereldtitel veilig kan stellen, zette in zijn Mercedes met 1.14,894 de derde tijd neer. Hij vertrekt zondag vanaf de tweede startrij met zijn uitdager Vettel naast zich.

Verstappen was in alle drie de trainingen al de snelste geweest en liet in de kwalificatie zien dat hij nog sneller kon dan in de vrije trainingen. Dat het circuit Autodromo Hermanos Rodriguez de Red Bull goed ligt, bleek vorig jaar al toen Verstappen onbedreigd naar de GP-zege reed in de race. Toen vertrok hij eveneens van de tweede plek, op de eerste startrij naast Vettel.

