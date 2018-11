De Graafschap veegt vloer aan met Excelsior

Op de Vijverberg vervulde invaller Furdjel Narsingh een belangrijke rol. Narsingh kwam in de rust, toen het 1-1 stond, in de ploeg en na vier minuten minuten maakte hij met een goed schot de 2-1. Ruim vijf minuten later gaf hij een afgemeten voorzet op Youssef El Jebli, die knap raak kopte. Fabian Serrarens zorgde twintig minuten voor tijd voor nog meer vreugde in Doetinchem.

Mattheij rood

Halverwege de tweede helft moest Excelsior met tien man verder omdat verdediger Jurgen Mattheij zijn tweede gele kaart van de avond kreeg. In de eerste helft mocht De Graafschap zich gelukkig prijzen dat het niet op achterstand stond. Daryl van Mieghem zette de Doetinchemmers wel op voorsprong, maar Elias Omarsson bracht de bezoekers langszij.

Door middel van een aantal omzettingen in de rust kreeg de thuisploeg meer controle, wat resulteerde in drie goals in het eerste half uur na rust. De Graafschap had tot aan deze wedstrijd pas acht keer gescoord.

De Graafschap, dat tijdens de laatste thuiswedstrijd met 5-0 klop kreeg van SC Heerenveen, had eerder dit seizoen al gewonnen van Feyenoord (2-0) en Willem II (2-1). Aan uitwedstrijden hielden de Superboeren, die 15e staan, pas één punt over.

