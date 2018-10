Helikopter Leicester-eigenaar crasht bij stadion

De helikopter van Leicester-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha. Ⓒ Screenshot

Hulpdiensten rukten in groten getale uit naar een parkeerplaats nabij het King Power stadium van de club, waar de helikopter is gecrasht.

De eigenaar van de club wordt meestal na de duels van Leicester City vanaf het veld van het stadion opgepikt. Leicester City had eerder op de avond met 1-1 gelijkgespeeld tegen West Ham United. Volgens ooggetuigen was de helikopter net boven het stadion uitgestegen toen die begon te draaien. Het toestel stortte neer bij de parkeerplaats en vatte vlam.

De politie van Leicester meldt dat de Britse overheidsorganisatie die luchtvaartongevallen onderzoekt het onderzoek leidt. Daarnaast heeft de politie nauw contact met de voetbalclub.

Vichai Srivaddhanaprabha maakte fortuin in de detailhandel. Hij is volgens het blad Forbes een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar. Vichai kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwachts de titel in de Premier League.

Medewerkers van Vichais bedrijf King Power willen nog geen reactie geven op de crash. Ook kunnen ze niet zeggen of hij aan boord van het toestel zat. Volgens ESPN en BBC zou de eigenaar wel aan boord hebben gezeten. Net zoals zijn dochter, zo meldt de Mirror. Sky Sports meldt dat technisch directeur Jon Rudkin en vice-preses Aiyawatt Srivaddhanaprabha niet in het toestel zaten. Officiële statements zijn nog niet afgegeven.