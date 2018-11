Heracles blijft in Zwolle steken op 1-1

De Almeloërs gaven de drie punten in de slotfase weg en staan door het gelijkspel in punten gelijk met nummer 3 Feyenoord (20), dat zondag in Amsterdam tegen Ajax speelt.

Dalmau opent score

Adrian Dalmau bracht Heracles al na ruim een kwartier op voorsprong in Zwolle. Hij tikte de rebound binnen nadat een schot van Brandley Kuwas op de lat was beland. Zwolle ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en zette extra druk. Een kwartier voor tijd schoot Mike van Duinen de 1-1 binnen.

Darryl Lachman (kopbal op de lat) en Zian Fleming konden grote kansen op de winst voor Zwolle in de slotfase niet verzilveren.

