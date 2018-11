NFL-spelers op de vuist om openstaand bonnetje

De vier kregen het aan de stok met de beveiliging omdat ze wilden vertrekken zonder te betalen. Het bonnetje dat nog openstond was naar verluidt meer dan 50.000 pond (56.000 euro).

De vier American football-spelers dronken wodka en champagne, waarvoor per fles minimaal 450 pond moet worden neergeteld. Toen ze wilden vertrekken en tegengehouden werden door de security was het bonje. ,,Het was het West End-equivalent van King Kong tegen Godzilla'', zegt een getuige tegen de Britse krant The Sun.

Volgens de krant verdienen de spelers ieder gemiddeld 43.000 pond per week. Ze zijn in Londen voor een NFL-wedstrijd zondag tegen de Philadelphia Eagles in Wembley.