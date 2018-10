’Leicester-keeper in shock en tranen na helikoptercrash’

Hulpdiensten rukten zaterdagavond in groten getale uit naar een parkeerplaats nabij het King Power Stadium van de club, waar de helikopter is gecrasht. Ook Kasper Schmeichel was volgens een ooggetuige snel bij de plek des onheils. De Deense doelman van Leicester City aarzelde na het horen van sirenes geen moment en rende het stadion uit. Schmeichel zou in shock, verdoofd en in tranen zijn geweest.

Kasper Schmeichel bedankt enkele spelers van West Ham United na afloop van de wedstrijd. Op dat moment is de helikopter nog niet neergestort. Ⓒ Reuters

In Daily Mail wordt een man opgevoerd, die niet bij naam wil worden genoemd. Hij is al ruim veertig jaar in het bezit van een seizoenskaart en maakte in 2016 ook de verrassende landstitel van Leicester City mee. „Ik zag Kasper Schmeichel als één van de eersten naar buiten rennen. Daarna volgden veel bewakers en stewards. Ik stond buiten toen het gebeurde. Ik hoop dat het met iedereen goed gaat.”

Volgens ESPN zou eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die na wedstrijden regelmatig van het veld wordt opgepikt door zijn helikopter, in het toestel hebben gezeten. Dat wordt nog niet door officiële bronnen bevestigd. Het is nog altijd niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De helikopter crashte zaterdagavond na afloop van Leicester City - West Ham United. Het duel eindigde in 1-1.

Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha Ⓒ AFP