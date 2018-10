Pole-droom Verstappen spat uiteen

Daniel Ricciardo is beduidend vrolijker dan Max Verstappen en Lewis Hamilton na de zo verrassend verlopen kwalificatie. Ⓒ AFP

MEXICO STAD - Het is nog maar de vraag of zelfs een winnende race zondagavond de teleurstelling compleet weg zal spoelen. Max Verstappen had het namelijk helemaal gehad na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico, die zondagavond (Nederlandse tijd 20.10 uur) van start gaat.