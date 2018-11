Bogaerts met Red Sox dicht bij eindzege in World Series

De ploeg met kortestop Xander Bogaerts versloeg Los Angeles Dodgers met 9-6 en leidt nu in de best-of-seven serie met 3-1. Zondag is het vijfde duel, opnieuw in LA. Daarna gaat het, zo nodig, verder in Boston.

De Dodgers leken de partij in handen te hebben, nadat Yasiel Puig bij een 1-0-voorsprong in de zesde inning met twee man op de honken een homerun sloeg: 4-0. In de zevende en achtste inning trok Boston de stand weer gelijk, mede omdat Dodgers-closer Kenley Jansen een homerun moest toestaan aan Steve Pearce. In de negende inning kwamen de Red Sox tot liefst vijf punten na honkslagen van Rafael Devers, Pearce en Bogaerts, die met zijn ploeg de World Series al eens won in 2013.